30-...=74-50 помогите решить
Математика
30-...=74-50 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-6=74-50 так как 30-6=24 и 74-50=24
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