ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Выполните действия,ответ представьте в виде несократимой дроби. 4 --- _ --- + --- = ? по другому: 4 2/6 - 1/6 + 3/6 = ?

Алгебра
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Выполните действия,ответ представьте в виде несократимой дроби. 4 --- _ --- + --- = ? по другому: 4 2/6 - 1/6 + 3/6 = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4=24/6; 24-1+3/6=26/6 ну либо 4 4/6=4 2/3
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