ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Выполните действия,ответ представьте в виде несократимой дроби. 4 --- _ --- + --- = ? по другому: 4 2/6 - 1/6 + 3/6 = ?

Алгебра

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Выполните действия,ответ представьте в виде несократимой дроби. 4 --- _ --- + --- = ? по другому: 4 2/6 - 1/6 + 3/6 = ?

Автор: Гость