Sos 562 Найдите множество решений системы уравнений

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Например, г) х²+у²=74 х+у=12 из второго ур х= 12-у это подставляешь в первое уравнение (12-у)²+у²=74 144-24у+у²+у²=74 2у²-24у+70=0 всё делишь на 2 у²-12у+35=0 D= b²-4ac= (-12)²-4·1·35=144-140=4 у1= (-b+√D)/ 2= (12+2)/2= 7 у2= (-b-√D)/2=(12-2)/2=5 Ответ: 7 и 5