15 словосочетаний по картине Пластова Летом
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15 словосочетаний по картине Пластова Летом
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Солнечный день, усталые пастухи, сильные животные, красная косынка, утолить жажду, отдых среди дня, место водопоя, после дойки, уставшие животные, ведро молока, простая посуда, маленькие помощницы, сочная трава, озеро для водопоя, крутой берег, люди труда
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