Надо писать изложения. Пожалуйста помогите

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В разных частях земного шара природа отличается. Даже на территории одной страны могут быть отличия, если эта страна большая. Как, например, Россия. В России, в разных местах, природа может быть разной, сильно отличаться от природы других мест. Поэтому родная природа для каждого человека - своя. Например, для одних людей, природа родного края, это горы - красивые отвесные скалы, склоны, покрытые травой или лесами, загадочные камни, растения, характерные только для этих мест. Для других родной край природы - это холодное северное море, седые волны, косяки рыб, за которыми отправляются рыболовные сейнера. А для третьих - это море южное, теплое, с песчаными или галечными пляжами, с жарким солнцем над ними, с виноградниками, которые растут по всему побережью.Есть родная природа - простой лесок, обычная зеленая лужайка, привычные птицы, простые знакомые цветы. Тому, кто здесь живет, такая природа покажется слишком незамысловатой. А тому, кто раньше такого не видел, наоборот, очень романтичной, необыкновенной.