Помогите пожалуйста написать 5-10 предложений с причастиями на тему: "Мой любимый у??олок природы" (Желательно про речку)

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Помогите пожалуйста написать 5-10 предложений с причастиями на тему: "Мой любимый у??олок природы" (Желательно про речку)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом мы с родителями ездили на долгожданную  речку и мне очень понравилось .Там было весело.Ведь мне так нравиться  вид плавающих рыбок , да и людей тоже. Причастия образуются от основы настоящего времени. Формы действительного залога образуются с помощью суффиксов -ущ- для глаголов первого спряжения (работающий) и -ащ- — для глаголов второго спряжения (держащий). Формы страдательного залога настоящего времени образуются с помощью суффиксов -ом-, -ем- для глаголов первого спряжения (ведомый) и -им- — для глаголов второго спряжения (гонимый).Причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива. Причастия действительного залога образуются с помощью суффикса -вш- для глаголов, чья основа оканчивается на гласный (державший). С помощью суффикса -ш- такие причастия образуются от глаголов с основой на согласную (росший).

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