Use say, tell, speak or talk to complete the sentences. 1) — Jane can ... French very well, can't she? — No, she can't. She began learning French last month. 2) — Can you ... me where Max lives? — Sorry, I can't. I don't kn...
Английский язык
Use say, tell, speak or talk to complete the sentences. 1) — Jane can ... French very well, can't she? — No, she can't. She began learning French last month. 2) — Can you ... me where Max lives? — Sorry, I can't. I don't know his address. 3) My Granny often ... me fairy tales. 4) -- Why are you ...ing me lies? — But I am not. I am ...ing you the truth. 5) — What's the matter? What does Phillip ...? --- He ...s little Lizzie is ill. Переведите и вставьте плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) speak -Джэйн умеет хорошо говорить на Французском, не так ли? -Нет, она не умеет. Она начала учить французский в прошлом месяце. 2) tell -Можете мне сказать, где живет Макс? -Извините, я не могу. Я не знаю его адрес. 3) tell Моя бабушка часто рассказывает мне сказки. 4) telling -Почему ты говоришь мне ложь? -Я не говорю. Я говорю тебе правду. 5) say -Что это значит? Что Филлип говорит? Он говорит, что маленькая Лиза болеет
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