5. Водород соединяется с серой в массовых отношениях 1:16. Используя данные об относ??тельных атомных массах этих элементов, выведите химическую формулу сероводорода. 7. Выведите формулу соединения, в котором массовая доля нат...

Химия

5. Водород соединяется с серой в массовых отношениях 1:16. Используя данные об относ??тельных атомных массах этих элементов, выведите химическую формулу сероводорода. 7. Выведите формулу соединения, в котором массовая доля натрия равна 32,4%, серы 22,5%, кислород 45,1%

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