5. Водород соединяется с серой в массовых отношениях 1:16. Используя данные об относ??тельных атомных массах этих элементов, выведите химическую формулу сероводорода. 7. Выведите формулу соединения, в котором массовая доля нат...

Химия
5. Водород соединяется с серой в массовых отношениях 1:16. Используя данные об относ??тельных атомных массах этих элементов, выведите химическую формулу сероводорода. 7. Выведите формулу соединения, в котором массовая доля натрия равна 32,4%, серы 22,5%, кислород 45,1%
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение данных задач в фото ниже...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста написать 5-10 предложений с причастиями на тему: "Мой любимый у??олок природы" (Желательно про речку)
Ответить
Математика
Чему равен х в уравнении ( 2- х )*х = 0
Ответить
Окружающий мир
Что делаеться в твери для оэхраны природы
Ответить
Математика
Построили 12 этажей дома, осталось построить ещё 8 этажей. на сколько больше этажей построили, чем осталось построить?
Ответить
Математика
Найти промежутки выпуклости и точки перегиба f(x) x^3 пожалуйста помогите
Ответить