Чему герои древнерусского жития учат современного читателя?
Литература
Чему герои древнерусского жития учат современного читателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что не нужно здаватся ! Все делать нужно до конца и с усердиям, верить в своего бога ( царя, президента ).
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