Сочинение на тему жостовская роспись
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Сочинение на тему жостовская роспись
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Жостовская роспись- яркое и самобытное явление в русском народном искусстве. Её отличает свой художественный стиль, свои технические приёмы письма. При помощи мягкой кисти и масляной краски художник скорописью наносит на загрунтованный поднос задуманный рисунок. Жостовская роспись- плод быстрой и неповторимой импровизации, хотя композиционные схемы росписи весьма устойчивы. Рисунок всегда прост, предельно лаконичен, декоративен. Это букеты, гирлянды цветов, фрукты, венки. Фон, на котором расположен рисунок, как правило, - чёрный. Деревня Жостово издавна славилась своими мастерами. Здесь изготовляли из жести обычные чайные подносы и успешно продавали их- на Руси чай попить любили! Народные умельцы всегда стремились сделать свои изделия не только полезными, но и красивыми, радующими глаз. Они покрывали подносы специальным грунтом и лаком, затем расписывали их. Так и возник жостовский поднос, прославленный не только в России, но и во всём мире. Сначала на подносах изображались чаепития, тройки, сельские пейзажи, но затем всё вытеснила цветочная роспись. И немудренно! Посмотрите на эти цветы! Кажется, что всё многоцветье родной земли отразилось в рисунках. Розы, пионы, лилии, васильки и незабудки, цветы роскошные и скромные, похожие на настоящие и в то же время сказочные! Глядя на них, поневоле дивишься буйству народной фантазии жостовских мастеров, красоте и силе их чувств, стремлению подняться над обыденностью будничной жизни простого человека. Каждый букет прекрасно вписан в форму подноса. Цветы то рассыпаны по всему полю, то собраны в центре. Иногда художник показывает цветок крупным планом, будто через увеличительное стекло, и мы видим, как раскрываются его лепестки, лежит пыльца на пестиках и тычинках. Обычно цветы распологаются на чёрном фоне, и это придаёт их ярким краскам особое свечение, словно букет выплывает на нас из глубины, озаряя всё вокруг. Края жостовских подносов украшают искусные орнаменты, которым мастера дали ласковые названия: травки, ёлочки, рожочки, дождичек, ленты, ёлочки с метёлочкой. Из поколения в поколение передают своё искусство жостовские умельцы. Тысячи подносов были расписаны мастерами за 200 лет существования этого промысла, но мы никогда не встретим двух одинаковых. Такова неистощимая фантазия художников.
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