32 в 0.1 степени. Это важно. Пишите, если точно уверены с ответом.
Алгебра
32 в 0.1 степени. Это важно. Пишите, если точно уверены с ответом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]0.1=\frac{1}{10}\\ 32^{\frac{1}{10}}= \sqrt[10]{32^}=\sqrt[10]{2^5}=\sqrt[5]2[/latex]
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