(3^4*3^-6)^-3*3^-8 Быстро плиз
Алгебра
(3^4*3^-6)^-3*3^-8 Быстро плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](3^4*3^{-6})^{-3}*3^{-8}=(3^{-2})^{-3}*3^{-8}=3^{6}*3^{-8}=3^{-2}=\frac {1}{9}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ОЧЕНЬ СРОЧНО,ПРОШУ ПОМОГИТЕ! Синтаксический разбор предложения. Берег поросший развесистыми дубами и вековыми липами, уступами уходил к Волге. Чт...
Английский язык
написать сочинение на тему story about time when you got angry. на англииском.СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ!!
Математика
Русский язык