(3^4*3^-6)^-3*3^-8 Быстро плиз

Алгебра
(3^4*3^-6)^-3*3^-8 Быстро плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](3^4*3^{-6})^{-3}*3^{-8}=(3^{-2})^{-3}*3^{-8}=3^{6}*3^{-8}=3^{-2}=\frac {1}{9}[/latex]
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