3'5 кг=выразить в граммах
Математика
3'5 кг=выразить в граммах
Ответ(ы):
Гость:
3500 грам або 3000грам і 500грам
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