3'5 кг=выразить в граммах

Математика
3'5 кг=выразить в граммах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3500 грам  або 3000грам і 500грам 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу с помощью уравнения. в трех экскурсионных автобусах разместились 126 ??чащихся. сколько таких же автобусов понадобится что бы размест...
Ответить
Математика
Я ДАМ 29 БАЛЛОВ!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!!! ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧИСЕЛ 34 И 2(*) УВЕЛИЧИТЬ НА 13 (?)КА??ОЕ ЭТО ДЕЙСТВИЕ И КАКОЙ ОТВЕТ???))
Ответить
Математика
Сколько подписчиков у журнала, если редакция получила рисунки от 10 000 детей?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу с дробями очень срочно!!! 2/5 всего запаса топлива имеют массу 15 т.Найдите массу всего топлива. Заранее спасибо огромно...
Ответить
География
.из которого сделан грифель карандаша можно сломать руками.
Ответить