Помогите:** не могу разобрать
Математика
Помогите:** не могу разобрать
Ответ(ы):
Гость:
В книге 250 стр, больше в 10 раз чем в блокноте.
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