Сочинения на тему вот тебе и два дела

Гость: Гость:

Я однажды пыталась сделать два дела сразу надеть носки и посмотреть телевизор,но я не поняла о чем сюжет мультика и носки неудобно надела поэтому лучше не делать два дела сразу .Исключение когда ты хлопаешь себя по животу и пытаешься гладить по голове или наоборот так что если получиться не думая гладить и хлопать может когда нибудь и получиться надеть носки и понять о чем мультик. Ну это тупо,воспоминай такие моменты.Удачи.