Из двух городов , расстояние между которыми 520 км , одновременно вышли навстречу друг друг дна поезда и встренились через 4 ч . один поезд шёл со скоростью 60 км / ч . с кокой скоростью шёл другой поезд ?
Математика
Из двух городов , расстояние между которыми 520 км , одновременно вышли навстречу друг друг дна поезда и встренились через 4 ч . один поезд шёл со скоростью 60 км / ч . с кокой скоростью шёл другой поезд ?
Ответ(ы):
Гость:
1 .60 * 4 = - 240-1 ПРОШЁЛ2. 520-240=280 - 2 ПРОШЁЛ
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