Из двух городов , расстояние между которыми 520 км , одновременно вышли навстречу друг друг дна поезда и встренились через 4 ч . один поезд шёл со скоростью 60 км / ч . с кокой скоростью шёл другой поезд ?

Математика

Из двух городов , расстояние между которыми 520 км , одновременно вышли навстречу друг друг дна поезда и встренились через 4 ч . один поезд шёл со скоростью 60 км / ч . с кокой скоростью шёл другой поезд ?

Автор: Гость