Рассказать что такое кварц

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Природный кварц — широко распространённый минерал, являющийся одним из главных породообразующих минералов горных пород. Считается, что впервые кварц был упомянут Теофастом Парацельсом. Но есть данные, что он был известен еще Плинию, который считал его окаменевшим льдом. Существует несколько версий происхождения слова "кварц": Через немецкое слово "quarz", которое восходит (как "querertz") к саксонскому "querkluflertz" , что переводится как "поперечные жилы". От старокорнуэльского названия кристаллического кремнезема - "cross-course-spar". От вендского "twardy" - твердый. А вот по-ирландски кварц - grian cloch, что переводится как "камень солнца". Разновидности природного кварца. Ученые различают несколько видов минералов кварца (в зависимости от кристаллической структуры): b-кристобалит, b-тридимит, a-кварц, b-кварц, b1-тридимит, a-тридимит, a-кристобалит, коэсит, стишовит, китит. Правда, в природе из них встречаются только несколько из них, а самый распространенный - a-кварц, тот самый кварц, который мы добываем из руды. Цвет кристаллов, зёрен, агрегатов кварца самый разнообразный: наиболее обычны бесцветные, молочно-белые или серые. Прозрачные или полупрозрачные красивоокрашенные кристаллы называются особо: бесцветные, прозрачные - горный хрусталь; фиолетовые - аметист; дымчатые - раухтопаз; чёрные - морион; золотисто-жёлтые - цитрин. Скрытокристаллические разновидности кварца - агат и халцедон - состоят из тончайших волокнистых образований. НАВЕРНОЕ ТАК!:)