Подскажите, пожалуйста, какого падежа будет слово добра в предложении злу не побе??ить добра.

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Подскажите, пожалуйста, какого падежа будет слово добра в предложении злу не побе??ить добра.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родительный падешь  Злу не победить (чего?) добра.
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