Подскажите, пожалуйста, какого падежа будет слово добра в предложении злу не побе??ить добра.
Русский язык
Подскажите, пожалуйста, какого падежа будет слово добра в предложении злу не побе??ить добра.
Ответ(ы):
Гость:
Родительный падешь Злу не победить (чего?) добра.
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