Чем отличаются Современные олимпийские игры от Древних?
История
Чем отличаются Современные олимпийские игры от Древних?
Ответ(ы):
Гость:
У новых олимпийских игр больше снарядов и самих упражнений. Нет колесниц, и все на этом ставьте спасибо подписывайтесь на мой канал на YouTube. Mr. Killer. Чао
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