35082:18+(360-7)*30 помоги по действиям
Математика
35082:18+(360-7)*30 помоги по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 360-7=353 2.35082:18=1949 3.353*30=10590 4. 1949+10590=12539
Гость:
35082:18+(360-7)*30=1949+10590=12539 360-7=353*30=10590+1949=12539 35082:18=1949
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