35082:18 +(360-7)*30 помоги по действиям
Математика
35082:18 +(360-7)*30 помоги по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35082/18+(360-7)*30=12539 1)360-7=353 2)35082/18=1949 3)353*30=10590 4)1949+10590=12539
Гость:
1)360-7=353 2)35082:18=1949 3)353*30=10590 4)1949+10590=12659 Сначала делаешь действия в скобках, потом умножение или деление (с лева на право), а только потом сложение и вычитание. Всё просто.
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