36:(x-2)=4 ставлю спас за любой ответ!!!!!
Математика
36:(x-2)=4 ставлю спас за любой ответ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:(x-2)=4 36=4*(x-2) 36=4x-8 4x=36+8 4x=44 x=44/4 x=11 ответ 11
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