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3x-7/6=2x/3-x+4/2 help me
Алгебра
3x-7/6=2x/3-x+4/2 help me
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Автор: Гость
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Гость:
3x-2x/3+x=4/2+7/6 10x/3=19/6
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