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3x(x+y)-3x² помогите пожалуйста
Алгебра
3x(x+y)-3x² помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х(х+у)-3х²=3х²+3ху-3х²=3ху
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