3x+2y=8 4x-y=7 Это всё в системе. Помогите плиз

Алгебра
3x+2y=8 4x-y=7 Это всё в системе. Помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 2го уравнения выражаем х и подставляем это выражение в 1ое уравнение: {У=4Х-7, {3х+2 (4х-7)=8; Далее решаем систему: {У=4х-7, {3х+8х-14=8; {У=4х-7, {11х=22; {У=4х-7, {х=2; {у=4×2-7, {х=2; {у=1, {х=2.
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