3^x=7 По определению логарифмов

Алгебра
3^x=7 По определению логарифмов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3^x = 7 По определению логарифмов log(3)  (3^x) =log(3)  7 x = log(3)  7
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