3^x=7 По определению логарифмов
Алгебра
3^x=7 По определению логарифмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3^x = 7 По определению логарифмов log(3) (3^x) =log(3) 7 x = log(3) 7
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