3y^2+4y=0 решите уравнение Помогите пожалуйста

Алгебра
3y^2+4y=0 решите уравнение Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У(3у+4)=0 у=0 или 3у+4=0               3у=-4                у=-1 1/3
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