3y^2+4y=0 решите уравнение Помогите пожалуйста
Алгебра
3y^2+4y=0 решите уравнение Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
У(3у+4)=0 у=0 или 3у+4=0 3у=-4 у=-1 1/3
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