(4/15):1 3/40+(-2 4/19)*(1/3+4/7)=

Математика
(4/15):1 3/40+(-2 4/19)*(1/3+4/7)=
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Разве ты правило написал вырожение?
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