(4/15):1 3/40+(-2 4/19)*(1/3+4/7)=
Математика
(4/15):1 3/40+(-2 4/19)*(1/3+4/7)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разве ты правило написал вырожение?
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