Номер 166 помогите пожалуйста

Математика
Номер 166 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Отправь фото, а то не ясно какой 166номер
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