В аудитории где проходит вступительный экзамен, 56% - девочки, остальные мальчики. Среди приведённых чисел 44, 60, 80, 99, 50 выберите то, которое может быть числом абитуриентов в этой аудитории. Если можно напишите с решением...

Алгебра

В аудитории где проходит вступительный экзамен, 56% - девочки, остальные мальчики. Среди приведённых чисел 44, 60, 80, 99, 50 выберите то, которое может быть числом абитуриентов в этой аудитории. Если можно напишите с решением пожалуйста

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