Подчеркни глаголы 1 спряжения бить косить шить кроить вить доить лить пить губить готовить гнать ладить

Русский язык
Подчеркни глаголы 1 спряжения бить косить шить кроить вить доить лить пить губить готовить гнать ладить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - спряжение Бить, шить, вить, лить, пить.
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