Подберите к каждому имени существительному, подходящее по смыслу имя прилогательное. над именами прилогательными укажите род. мышь, помидор, метро, помощь.

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Подберите к каждому имени существительному, подходящее по смыслу имя прилогательное. над именами прилогательными укажите род. мышь, помидор, метро, помощь.

Автор: Гость