Звуко буквеный анализ слово кровать

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Звуко буквеный анализ слово кровать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровать -2 слога,ударение на втором слоге.К(к)-согласный,твёрдый парный,глухой парный.    Р(р)-согласный,твёрдый парный,звонкий непарный.       О(а)-гласный,безударный.      В(в)-согласный,твёрдый парный,звонкий парный.       А(а)-гласный,ударный.     Т(т*)-согласный,мягкий парный,глухой парный.        Ь( )-нет звука.     7 букв,6 звуков.
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