Звуко буквеный анализ слово кровать
Русский язык
Звуко буквеный анализ слово кровать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровать -2 слога,ударение на втором слоге.К(к)-согласный,твёрдый парный,глухой парный. Р(р)-согласный,твёрдый парный,звонкий непарный. О(а)-гласный,безударный. В(в)-согласный,твёрдый парный,звонкий парный. А(а)-гласный,ударный. Т(т*)-согласный,мягкий парный,глухой парный. Ь( )-нет звука. 7 букв,6 звуков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите с переводом на английский язык, сам в английском не много понимаю: В наш?? дни можно часто встретить по телевизору в перерывах между люб...
Русский язык
Математика
1. Воздух – это смесь различных газов. Азот составляет 75,5% массы воздуха, кислород ??? на 52,4% меньше, чем азот. Остальное – водород, углекислый...