1. Воздух – это смесь различных газов. Азот составляет 75,5% массы воздуха, кислород ??? на 52,4% меньше, чем азот. Остальное – водород, углекислый и другие газы. Ответьте на следующие вопросы: 1) Какая величина принята за 100%...

Математика

1. Воздух – это смесь различных газов. Азот составляет 75,5% массы воздуха, кислород ??? на 52,4% меньше, чем азот. Остальное – водород, углекислый и другие газы. Ответьте на следующие вопросы: 1) Какая величина принята за 100%? 2) Какой процент массы воздуха приходится на кислород? 3) Сколько процентов массы воздуха приходится на водород, углекислый и другие газы? С решением пожалуйста.Спасибо.5 класс

Автор: Гость