1. Воздух – это смесь различных газов. Азот составляет 75,5% массы воздуха, кислород ??? на 52,4% меньше, чем азот. Остальное – водород, углекислый и другие газы. Ответьте на следующие вопросы: 1) Какая величина принята за 100%...
Математика
1. Воздух – это смесь различных газов. Азот составляет 75,5% массы воздуха, кислород ??? на 52,4% меньше, чем азот. Остальное – водород, углекислый и другие газы. Ответьте на следующие вопросы: 1) Какая величина принята за 100%? 2) Какой процент массы воздуха приходится на кислород? 3) Сколько процентов массы воздуха приходится на водород, углекислый и другие газы? С решением пожалуйста.Спасибо.5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)азот и кислород 2) 23,1 3)1,4 РЕШЕНИЕ 1)75,5-52,4=23,1-кислород 2)100-(75,5+23,1)=1,4-водород,углекислый газ и д,р
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