Сделайте синтаксический разбор предложения: - Да какой-то ты с ними, брат, несъедобный!.. ПЛИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!!!! ИМЕННО СЕГОДНЯ!!!!!
Русский язык
Сделайте синтаксический разбор предложения: - Да какой-то ты с ними, брат, несъедобный!.. ПЛИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!!!! ИМЕННО СЕГОДНЯ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, восклицательное, простое, односоставное, назывное - главный член предложения - подлежащее ТЫ, выражено личным местоимением; ТЫ какой? КАКОЙ-ТО, НЕСЪЕДОБНЫЙ; - определения, выражены неопределённым местоимением и прилагательным; ТЫ с кем? С НИМИ - косвенное дополнение, выражено личным местоимением,; осложнено обращением БРАТ. Обращение членом предложения не является
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