Сделайте синтаксический разбор предложения: - Да какой-то ты с ними, брат, несъедобный!.. ПЛИЗ СРОЧНО НУЖНО!!!!!! ИМЕННО СЕГОДНЯ!!!!!

Гость: Гость:

Повествовательное, восклицательное, простое, односоставное, назывное - главный член предложения - подлежащее ТЫ, выражено личным местоимением; ТЫ какой? КАКОЙ-ТО, НЕСЪЕДОБНЫЙ; - определения, выражены неопределённым местоимением и прилагательным; ТЫ с кем? С НИМИ - косвенное дополнение, выражено личным местоимением,; осложнено обращением БРАТ. Обращение членом предложения не является