3 умножить на 6 дробь 20 сократить на 3
Математика
3 умножить на 6 дробь 20 сократить на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 не сокращается на 3
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