Ребята помогите пж с русским. сочинение 5 класс. на тему: как я убираюсь в квартире. как можно быстрее!!!!!! спасибо заранее!!!!1

Русский язык
Ребята помогите пж с русским. сочинение 5 класс. на тему: как я убираюсь в квартире. как можно быстрее!!!!!! спасибо заранее!!!!1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши, что ты очень любишь убираться в квартире, что как часто ты уберечься в квартире, что какие места ты уберечься, что любишь чистоту в доме и все.
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