#886. Заранее спасибо!

Математика
#886. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если делить на простые и составные то так Простые числа : 227,269,367,419,461,509
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