Смотреть слова заменить словами с разделительным ъ
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Смотреть слова заменить словами с разделительным ъ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широкие просторы- необъятные просторы Разозлённый зверь- разъяренный зверь. Растолковать значение - объяснить значение. Разошлись по домам - разъехались по домам
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