Выпиши рефмующие слова: помню с братом как-раз Лбами мы столкнулись. Искры брызнули из глаз. Боль прошла. Мы улыбнулись. но обидным словом друг Рану мне нанес когда-то. Стало очень больно вдруг! больно сейчас, ребята.

Литература
Выпиши рефмующие слова: помню с братом как-раз Лбами мы столкнулись. Искры брызнули из глаз. Боль прошла. Мы улыбнулись. но обидным словом друг Рану мне нанес когда-то. Стало очень больно вдруг! больно сейчас, ребята.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столкнулись- улыбнулись;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тест 13 и 14 пожалуйста
Ответить
Українська мова
Напишите только не с интернета, очень прошу. Твір на тему Що для мене означає бути ??асливим.
Ответить
Обществознание
Рассмотрите представленные изображения. Какой процесс их объединяет? Запишите название одним словом.
Ответить
Математика
От верёвки длиной 36м. отрезали 4 м . Во сколько раз больше верёвки осталось чем отрезали Реши задачу состовляя выражение
Ответить
Математика
Помогите решить номер 969
Ответить