Выпиши рефмующие слова: помню с братом как-раз Лбами мы столкнулись. Искры брызнули из глаз. Боль прошла. Мы улыбнулись. но обидным словом друг Рану мне нанес когда-то. Стало очень больно вдруг! больно сейчас, ребята.

Литература

Выпиши рефмующие слова: помню с братом как-раз Лбами мы столкнулись. Искры брызнули из глаз. Боль прошла. Мы улыбнулись. но обидным словом друг Рану мне нанес когда-то. Стало очень больно вдруг! больно сейчас, ребята.

Автор: Гость