Выпиши рефмующие слова: помню с братом как-раз Лбами мы столкнулись. Искры брызнули из глаз. Боль прошла. Мы улыбнулись. но обидным словом друг Рану мне нанес когда-то. Стало очень больно вдруг! больно сейчас, ребята.
Литература
Выпиши рефмующие слова: помню с братом как-раз Лбами мы столкнулись. Искры брызнули из глаз. Боль прошла. Мы улыбнулись. но обидным словом друг Рану мне нанес когда-то. Стало очень больно вдруг! больно сейчас, ребята.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столкнулись- улыбнулись;
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