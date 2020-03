Напишиите пожалуйста текст как читается по английски, но по русски, думаю меня поняли) Walt Disney in the childhood studied the nature and animals. It interested him more, than school. Therefore he badly studied. He had not a ...

Английский язык

Напишиите пожалуйста текст как читается по английски, но по русски, думаю меня поняли) Walt Disney in the childhood studied the nature and animals. It interested him more, than school. Therefore he badly studied. He had not a rich family. He always helped the father. After war he has made the film company. He rented the old camera and garage. Also I have made small studio. His animated films became very popular. And he has created entertaining park - the Disneyland. ------------------------------------------------------------------------------------ Уолт Дисней в детстве изучал природу и животных. Его это больше интересовало больше, чем школа. Поэтому он плохо учился. Семья у него была не богатая. Он всегда помогал отцу. После войны он сделал свою кинокомпанию. Он арендовал старый фотоаппарат и гараж. И сделал небольшую студию. Его мультфильмы стали очень популярны. А еще он создал развлекательный парк- диснейленд

