По небу плывёт пушистое облако. А вот ещё такое же белое и пушистое...Они МЕДЛЕННО плывут по весеннему небу,как стая огромных белоснежных птиц. Зимой таких облаков не бывает.Это весенние КУЧЕВЫЕ облака. С чем автор сравнивает п...
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По небу плывёт пушистое облако. А вот ещё такое же белое и пушистое...Они МЕДЛЕННО плывут по весеннему небу,как стая огромных белоснежных птиц. Зимой таких облаков не бывает.Это весенние КУЧЕВЫЕ облака. С чем автор сравнивает плывущие по небу облака? Чем ( или кем) тебе представлялись облака? Спиши первое предложение. Раздели слова вертикальной чертой на слоги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он сравнивает их со стаей птиц.
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