Даю 20 баллов, через какое время собака догонит мальчика, она бежит 20,8 км / ч

Математика
Даю 20 баллов, через какое время собака догонит мальчика, она бежит 20,8 км / ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20,8-4,5=16,3км/ч скорость сближения собаки 3,26:16,3=0,2часа=12мин через столько собака догонит мальчика
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