Вычислите: -2/9 : (-4) 1/30:(-2/15) 1:(-2/7) -2 4/9 : 1/9
Математика
Вычислите: -2/9 : (-4) 1/30:(-2/15) 1:(-2/7) -2 4/9 : 1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2/9 : (-4)=- 2/9 × ( - 1/4) =2/36 =1/18 1/30:(-2/15)=1/30 × ( - 15/2) =-15/60= - 1/4 1:(-2/7)=1/1 × ( - 7/2) = - 7/2 = - 3 1/2 -2 4/9 : 1/9=- 22/9) :1/9 = - 22/9 × 9/1 = - 22
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