ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ОТЗЫВ НА СТРАНИЧКУ ПРО АМУРСКОГО ТИГРА.прокоммент??ровать, почему именно об этом животном захотелось рассказать, написать.

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Единственный тигр в мире, приспособившийся жить в снегах. Является достоянием России. В отличии от прайдов львов, гиен ,всё делает сам, т. е. охотится в одиночку,а для этого нужно особое мастерство. Он- показатель здоровья тайги. Занесён в Красную книгу РФ.