ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ОТЗЫВ НА СТРАНИЧКУ ПРО АМУРСКОГО ТИГРА.прокоммент??ровать, почему именно об этом животном захотелось рассказать, написать.
Окружающий мир
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ОТЗЫВ НА СТРАНИЧКУ ПРО АМУРСКОГО ТИГРА.прокоммент??ровать, почему именно об этом животном захотелось рассказать, написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственный тигр в мире, приспособившийся жить в снегах. Является достоянием России. В отличии от прайдов львов, гиен ,всё делает сам, т. е. охотится в одиночку,а для этого нужно особое мастерство. Он- показатель здоровья тайги. Занесён в Красную книгу РФ.
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