Разберите слово поздние по составу

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Разберите слово поздние по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздн-корень ие- окончание
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