Разберите слово поздние по составу
Русский язык
Разберите слово поздние по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздн-корень ие- окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному, подходящее по смыслу имя прилогательное. над именами прилогательными укажите род. мышь, помидор, метро,...
Окружающий мир
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ОТЗЫВ НА СТРАНИЧКУ ПРО АМУРСКОГО ТИГРА.прокоммент??ровать, почему именно об этом животном захотелось рассказать, напи...
Окружающий мир
Напиши сочинение из 7-8 предложений. 22 марта отмечают всемирный день воды. в нашей стране он проходит под девизом "вода-это жизнь". каков смысл эт...
Русский язык