Пожалуйста люди очень срочно!!! 1.Просклоняйте прилагательные. Современное,Безд??нный,Прифронтовая,Необыкновенные.

Русский язык
Пожалуйста люди очень срочно!!! 1.Просклоняйте прилагательные. Современное,Безд??нный,Прифронтовая,Необыкновенные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им. П. - Современное Р. П.- Современного Д. П.- Современному В. П.- Современное Т. П.-Современным П. П.-О современном
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