На стоянке автомашин было 15 Жигулей. Они составляли 3\5 всех автомашин.Сколько всего автомашин было на стоянке???
Математика
На стоянке автомашин было 15 Жигулей. Они составляли 3\5 всех автомашин.Сколько всего автомашин было на стоянке???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 маш. - 3/5 Всего - ? машин 15*5:3=25(маш.)-всего на стоянке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Алгебра
В аудитории где проходит вступительный экзамен, 56% - девочки, остальные мальчики. Среди приведённых чисел 44, 60, 80, 99, 50 выберите то, которое ...
Русский язык
1.Прочитайте текст найдите числительные охарактеризуйте их по составу. Какие из н??х включены в составные числительные? 2.спишите заметку, вставл...