На стоянке автомашин было 15 Жигулей. Они составляли 3\5 всех автомашин.Сколько всего автомашин было на стоянке???

Математика

На стоянке автомашин было 15 Жигулей. Они составляли 3\5 всех автомашин.Сколько всего автомашин было на стоянке???

Автор: Гость