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-4/3x-7gt;0 решите неравенств
Алгебра
-4/3x-7gt;0 решите неравенств
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- 4/3 х > 7 4/3х < -7 х < -5 1/4 --------------
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