4 батона хлеба нарезали и получили 36 кусков Сколько всего разрядов было сделано

Математика
4 батона хлеба нарезали и получили 36 кусков Сколько всего разрядов было сделано
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
36:4=9кусков на каждый батон 9-1=8надрезов на каждый батон 8*4=32 ответ:32
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